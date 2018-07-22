Российские гребцы установили новый рекорд Гиннесса в Черном море

Спортсмены на гребной лодке за 28 часов 18 минут добрались из турецкого Трабзона до Сочи. Всего они преодолели 300 километров.

Гребцы из Ростовской области стали авторами двух рекордов Гиннесса: на самое быстрое прохождение 100 км по открытой воде и на самое большое расстояние, пройденное за 12 часов.

«В составе команды — как любители, так и чемпионы России, мира и даже участники Олимпийских игр. Изначально наши гребцы планировали пересечь Черное море за 45 часов. Но, как говорят бывалые моряки, «море пустило», и ростовчанам удалось сделать практически невозможное», — рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

В Сочи гребцы прибыли ночью 22 июля, сообщает сайт 161.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в порту турецкого курорта в гребную лодку сели пять человек, которые установили первый рекорд — 50 миль по открытой воде. Потом их сменили другие участники команды, которые пошли на второй рекорд — не менее 12 часов на открытой воде.

Оставшееся расстояние до порта Сочи спортсмены меняли друг друга на веслах каждые четыре часа. Во время маршрута гребцов сопровождали три яхты.

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