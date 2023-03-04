Российские и белорусские теннисисты могут попасть на Уимблдон

Это года теннисисты России и Белоруссии могут быть включены в международный турнир Уимблдон. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

“Все предположения указывают на то, что AELTC (Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета) отменит запрет на посещение россиян и белорусов”, — сообщило издание kidladi.

По данным агентства спортивной информации SID, запрет, введенный в прошлом году на фоне войны России в Украине, может быть снят на британском турнире Большого шлема с 3 по 16 июля.

Ассоциация профессионалов тенниса (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили не разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022 после запрета AELTC, и им было разрешено участвовать в Открытом чемпионате США.