Российские истребители пятого поколения получили боевой опыт в Сирии

Новейшие самолеты Су-57 приняли участие в антитеррористической операции.

На сирийской территории получили боевой опыт четыре истребителя пятого поколения Су-57.

«Пребывание четырех наших самолетов Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этой машины обнаруживать американские F-22 и F-35, которые пребывают на том же театре военных действий», — рассказал член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

Многоцелевые истребители Су-57 предназначены для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Они способны поражать наземные и надводные цели с преодолением систем ПВО. Также военные самолеты используются для наблюдения для воздушным пространством на большом расстоянии от места базирования и ликвидации системы управления действиями авиации противника. Сейчас на вооружении РФ стоит десять таких машин, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Сирии в Краснодарский край 4 июля вернулись шесть штурмовиков Су-25, выполнив ответственную задачу по освобождению дружественной России страны от международных террористов.

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