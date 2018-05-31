Российские космонавты на МКС сыграли в футбол мячом ЧМ-2018

Именно этот мяч планируется вбросить в первом матче ЧМ-2018 на Земле.

Снаряд на орбиту на пилотируемом корабле «Союз МС-08» доставил космонавт Олег Артемьев. Мяч планируют вернуть на Землю вместе с экипажем транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» 3 июня.

Командир экспедиции МКС-55 Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев провели тренировку по футболу на МКС. Матч прошел в японском модуле «Кибо». В условиях невесомости космонавты пытались забить друг другу гол в импровизированные ворота, одними из которых стал квадратный проход в американский модуль «Гармония».

Результаты матча не сообщаются, пишет ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в матче открытия турнира 14 июня сборная России по футболу на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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