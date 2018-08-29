Российские космонавты на орбите запечатлели «закат» Луны

Уникальное видео смогли снять российские космонавты с борта МКС. Космонавт Олег Артемьев опубликовал «закат» Луны.

Земной спутник он снимал несколько часов. Диск сначала плыл в темноте космоса, а после словно приблизился к нашей планете и утонул в голубой дымке. Луна будто растаяла, такой эффект дало искажение атмосферы Земли.

Олег Артемьев сейчас совершает свой второй полет. С борта Международной космической станции он ведет личный блог в интернете, публикует видео космических тел, проводит экскурсии по МКС или отвечает на вопросы тех, кто остался на Земле, но мечтает о космосе.

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