Российские космонавты начали готовиться к ЧМ-2018 на борту МКС

Олег Артемьев поделился фотографией с футбольным мячом и символом турнира волком Забивакой.

Она была сделана на борту Международной космической станции.

«Мы с Антоном Шкаплеровым начали готовиться к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Очень ждем старта турнира 14 июня!» — написал он в совем Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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