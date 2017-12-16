Российские космонавты проголосуют с МКС на выборах президента РФ в 2018 году

Им заранее отправят список кандидатов. Космонавты сообщат доверенным лицам, кому отдают свои голоса.

«Я уже голосовал в космосе в прошлый раз, когда выбирали президента нашей страны. Представитель избиркома специально приезжал в Центр управления полетами. Нам заранее в космос отправляется перечень кандидатов», — сказал командир экипажа новой экспедиции на МКС Антон Шкаплеров.

По его словам, представитель космонавтов объяснил им процедуру голосования.

«Мы перешли в отдельный модуль станции, нам была выделена отдельная закрытая связь. Наш представитель попросил указать кандидата, за которого мы хотим проголосовать, чтобы он поставил напротив него галочку. Дальше наш представитель положил бюллетени в специальный чемоданчик с гербом России и передал представителю избиркома», — рассказал Шкаплеров.

Он отметил, что космонавты примут участие в выборах в 2018 году, как и все сознательные граждане РФ, сообщает «Интефакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Члены экипажа новый экспедиции МКС отправятся на орбиту на пилотируемом корабле «Союз МС-07» 17 декабря.

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