Российские космонавты высоко оценили потенциал кубанских здравниц

Благодаря соглашению между регионом и Центром авиакосмической медицины, космонавты могут пройти лечение не только в Сочи, но и на других курортах Кубани.

Как отметил космонавт Александр Мисуркин, раньше его коллеги чаще всего проходили аналогичное оздоровление за рубежом. Но уровень комфорта и сервиса в Сочи соответствует самым высоким мировым стандартам.

«Всем своим коллегам буду рекомендовать приезжать именно сюда набираться сил для дальнейших полетов», – отметил космонавт.

Применяемые в санаториях программы по оздоровлению и лечению, оснащение и инфраструктура предприятий не уступают европейским здравницам.

«Мы подготовим предложения по санаториям и пансионатам с лечением не только в Сочи, но и на других курортах Краснодарского края. В регионе работают около 190 здравниц, которые предлагают программы по профилактике и лечению практически всех заболеваний, известных медицине. Кроме того, российские космонавты смогут пройти не только послеполетную реабилитацию, но и воспользоваться оздоровительными программами для предполетной подготовки», – цитирует губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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