Российские мясопереработчики попросили правительство повысить цены

С просьбой повлиять на торговые сети и стимулировать повышение цен на полуфабрикаты и колбасные изделия обратился к вице-премьеру правительства РФ Алексею Гордееву Национальный союз мясопереработчиков.

Поводом для обращения стало подорожавшее сырье для мясных деликатесов и полуфабрикатов. С начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%.

Рост цен связан с ограничением импортных поставок сразу из нескольких стран. В том числе из Бразилии, которая считалась одним из основных поставщиков мяса в страну. Отечественная продукция растет в цене на фоне повышенного спроса со стороны предприятий. Сказывается и стоимость кормов.

Ранее в Госдуме предложили запретить называть мясной продукцию, в составе которой мясные компоненты занимают менее 50%. Такая инициатива поступила от депутата Госдумы Виталия Милонова. Соответствующее письмо было направлено в Минпромторг, пишет «Российская газета».

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