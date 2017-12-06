Российские поезда начнут ходить в обход Украины с 11 декабря

В РЖД отметили, что переход будет длиться сутки.

Все российские пассажирские поезда перейдут на движение по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход Украины с 11 декабря.

«Будет переходной период. Часть поездов уже там ходит. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда на старом участке по территории Украины курсировать не будут», — сказал директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов пообещал, что движение всех российских поездов будет переведен на новую железнодорожную линию Журавка — Миллерово в обход Украины до конца года. По его словам, это 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов.

До этого российские поезда кавказского направления, в том числе Москва — Адлер, были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать госграницу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дмитрий Булгаков 26 ноября 2016 года заявил, что железная дорога в обход Украины начнет функционировать более чем на один год раньше запланированного срока. Строительство железной дороги ускорили после новогодних праздников. Группировку железнодорожных войск на участке Журавка — Миллерово усилили новым путевым батальоном. В конце сентября по новой железной дороге в тестовом режиме запустили грузовые поезда.

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

Вернуться на ленту

Источник