Российские пограничники задержали более 20 украинских моряков в Керченском проливе

Российские пограничные службы задержали 24 украинских моряка, участвовавших в провокации в Керченском проливе.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, сейчас с членами экипажа проводят «процессуальные действия». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Если в акваторию заходит военное судно, то это, конечно, не просто нарушение границы, это общественно-опасное деяние, которое требует особой квалификации и разбирательства», — отметила Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека также отметила профессионализм российских пограничников, который позволил избежать худшего развития событий во время провокации, устроенной в Керченском проливе украинскими военными судами. Она уверена, что сложившаяся ситуация могла привести к более серьезным и трагичным последствиям.

«Вчера все следили за событиями незаконного проникновения через границу на российскую территорию трех военных, не гражданских, а именно военных катеров. И конечно, это создавало огромнейшую тревогу, к чему это может дальше привести. Сегодня в первую очередь надо сказать, что профессиональные действия пограничных служб РФ смогли блокировать эту провокацию», — заявила Татьяна Москалькова.

По ее словам, трое пострадавших моряков сейчас находятся в первой керченской больнице.

«Врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается», — цитирует уполномоченного по правам человека в РФ телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

После инцидента в Керченском проливе некоторым категориям россиян могут ограничить въезд на Украину. Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине.

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