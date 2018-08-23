Российские самбисты победили сборную мира на турнире «Плотформа S-70» в Сочи

Противостояние завершилось со счетом 8:4.

Схватки прошли в три раунда по пять минут, семь из них завершились нокаутом.

В первом поединке победу одержал российский спортсмен Константин Андрейцев, он отправил в нокаут американца Чейза Гормли. Во второй схватке победил испанец Зебензуи Руиз, исполнивший во втором раунде удушающий прием в бою с Ильей Максимовым. В третьем бою между Артемом Ненаховым и бразильцем Йонасом Боэно решением судей победителем единогласно признали гостя турнира.

Сергей Хандожко в середине второго раунда отправил в нокаут бразильца Адриано Родригеса. В следующей схватке бразильский тяжеловес Родджерс Соуза нокаутировал россиянина Владимира Дайнеко. Счет сравнял Виталий Слипенко, который единогласным решением судей победил Эрнани Перпетуо. В седьмом бою россиянин Дмитрий Бикрев на первом раунде отправил в нокаут Марцио Брено из Бразилии.

Станислав Клыбик также нокаутировал француза Кристиана М”Пумбу. В третьем раунде девятой схватки Арман Царукян отправил в нокаут бразильца Фелипе Оливьери. Десятый поединок, проходивший между тяжеловесами, выиграл Александр Романов, победив удушающим приемом американца Вирджила Цвикера.

Последнее очко сборной мира принес швецарец Ясуцбей Эномото, нокаутировавший Алексея Иванова. Завершился турнир боем между Денисом Гольцовым и бразильцем Эрнальдо Оливейров, в котором победу одержал россиянин, сообщает ТАСС.

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