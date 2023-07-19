Российские сенаторы одобрили закон, запрещающий «смену пола».

Совет Федерации проголосовал за принятие закона, запрещающего «осуществление медицинских вмешательств, направленных на изменение пола лица, в том числе на формирование первичных и (или) вторичных половых признаков лица другого пола».

14 июля закон был единогласно одобрен Государственной Думой. После подписания президентом трансгендерные операции и связанная с ними гормональная терапия, а также смена символа пола в документах будут запрещены в России.

Исключение предлагается только для «врожденных аномалий у детей».

В законе используется словосочетание «смена пола», но на самом деле речь идет о запрете смены пола и запрете на легализацию гендерно-подтверждающих медицинских вмешательств, т.е. перехода.