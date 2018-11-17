Российские студенты назвали Сочи и Геленджик лучшими курортами для отдыха

Студенческий туризм, который включает туры и самостоятельные поездки молодых людей на обучение и отдых, охватывает каждый год более 3 млн россиян из поколения 1990-х.

Данные исследования предоставили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе агенства ТурСтат.

Пятерку курортов, популярных у учащихся вузов, возглавили Сочи с 33% голосов и Геленджик, за который проголосовало 28% респондентов.

Также в рейтинг вошли крымская Ялта, Светлогорск в Калининградской области, Зеленогорск и Сестрорецк в Санкт-Петербурге, которые набрали по 13% голосов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник