Российские студенты назвали Сочи и Геленджик лучшими курортами для отдыха

Студенческий туризм, который включает туры и самостоятельные поездки молодых людей на обучение и отдых, охватывает каждый год более 3 млн россиян из поколения 1990-х.
Данные исследования предоставили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе агенства ТурСтат.
Пятерку курортов, популярных у учащихся вузов, возглавили Сочи с 33% голосов и Геленджик, за который проголосовало 28% респондентов.
Также в рейтинг вошли крымская Ялта, Светлогорск в Калининградской области, Зеленогорск и Сестрорецк в Санкт-Петербурге, которые набрали по 13% голосов.
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