Российские ученые на МКС исследуют эволюцию ураганов

Для этих целей на Международной космической станции установят специальную аппаратуру.

Ученые готовятся провести на МКС эксперимент, который направлен на изучение механизмов эволюции ураганов. В его рамках будут проведены исследования по круглосуточному обнаружению вспышек молний, определению энергетических, пространственных и временных характеристик вспышек молний, определению зон грозовой активности, регистрации гамма-всплесков земного происхождения и определению их связи с грозовой активностью в атмосфере.

Для проведения эксперимента разрабатываются и будут установлены на МКС сканирующий микроволновый радиометр-спектрометр, гамма-детектор и детектор молний. Сейчас проходит этап эскизного проекта разработки научной аппаратуры. По планам, она будет размещена на научно-энергетическом модуле российского сегмента станции, сообщает ТАСС.

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