Российские военные открыли огонь по кораблю, следовавшему в Украину

Российские военнослужащие сторожевого корабля “Василий Быков” Черноморского флота открыли огонь, предупредив сухогруз “Сукра Окан” остановиться в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел 13 августа примерно в 6:40 мск в юго-западной части Черного моря. Патрульное судно обнаружило сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, и «не отреагировало на запрос о прекращении досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов». С борта сторожевого корабля “Василий Быков” для осмотра сухогруза вылетел вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих”, – сообщили в российском министерстве.