Бойцы Южного военного округа обеспечивали связь с помощью машин «Артек» и «Ливень».

Проверки готовности подразделений прошли в условиях, максимально приближенных к боевым: в полном обмундировании, с созданными условным противником радиопомехами и дымовыми завесами. Километры кабелей протягивали через леса, поля, горы и реки.

Российская военная база в Абхазии — одна из самых оснащенных. Десятки машин спутниковой, проводной и радиосвязи на базе бронетранспортеров, «Уралов» и «КамАЗов» готовы к работе в горах и на побережье в любую погоду. Особое внимание военные уделили отработке развертывания мобильных комплексов видеоконференцсвязи МК ВКС. Благодаря этим установкам возможно не только слышать, но и полноценно видеть поле боя на расстоянии в тысячи километров.

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