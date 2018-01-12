Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии

12 января в 18:20

Диверсионную группу и ее склад уничтожили высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Группа российских Сил специальных операций установила место базирования боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб и обнаружила склад ударных беспилотных средств самолетного типа. Его уничтожили ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь».

За базой диверсионной группы установили наблюдение. Терорристов уничтожили по прибытии на объект. В операции задействовали все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 декабря авиабаза «Хмеймим» подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков. Двое военнослужащих погибли. При этом в ведомстве опровергли информацию об уничтожении семи российских военных самолетов.

Вернуться на ленту

Источник