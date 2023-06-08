«Российские войска обороняют Ореховский район на Запорожском пути»

Даша 08.06.2023 В мире

"Российские войска обороняют Ореховский район в направлении Запорожья"

«Российские войска обороняют Ореховский район на Запорожском направлении», — сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Кроме того, он подтвердил, что ВСУ нанесли контрудар на юге.

Ранее глава подконтрольной России части Запорожской области заявил, что удары ВСУ в Ореховской области региона были отбиты.

Маляр, а также Украина Он также отметил, что вооруженные силы ведут активные боевые действия в направлении Бахмута, а российские военные не идут в атаку, отбили их атаки.

Продолжаются бои за Великую Новоселку на западе Донецкой области.

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