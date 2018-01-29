Российские вузы начнут готовить специалистов по работе мышц человека

Сейчас в России разрабатывают программу для обучения кинезиологов.

Вузы впервые приступят к подготовке специалистов по работе мышц и двигательной активности человека.

«Мы подписали соглашение с Минздравом, теперь будем готовить таких специалистов. Кинезиологи смогут заниматься развитием — работой мышц, моторикой. Особенно это полезно для тех видов спорта, где не так много двигательной активности. Минздрав впервые заключил соглашение с непрофильным вузом», — сообщила ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова на II Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи» в Сочи.

Кинезиологов будут готовить 6—8 вузов, подчиняющихся Минздраву и Минспорту РФ. При этом пока что не обозначены сроки начала подготовки.

Кинезиологи специализируются на изучении движений. Они оценивают, насколько оптимальны те или иные позы или движения, как их нужно скорректировать, что мешает спортсмену получать от своей техники максимальную пользу и как это исправить, сообщает ТАСС.

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