Российские выпускники напишут ЕГЭ по русскому языку

Экзамен стартует 6 июня в 10:00.

От того, как школьники справятся с ним, зависит, получат ли они аттестат и поступят ли в выбранный вуз. Испытание состоит из трех блоков: в первую очередь выпускники прослушают аудиозапись и напишут по ней изложение, затем решат тесты, а заключительная часть — сочинение по одной из трех тем на выбор. На выполнение заданий дадут четыре часа.

На Кубани русский язык сдают почти 23 тыс. человек. Они сядут за парты в более чем 100 пунктах проведения экзамена. В этом году контрольно-измерительные материалы распечатают прямо в аудитории. За порядком по всему краю будут следить больше 1 тыс. наблюдателей. Результаты ЕГЭ станут известны через две недели.

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