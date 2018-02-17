Российские хоккеистки вышли в полуфинал ОИ-2018

Женская команда олимпийских атлетов из России по хоккею 17 февраля победила сборную Швейцарии со счетом 6:2 в четвертьфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Среди российских хоккеисток отличились Анна Шохина (8-я и 54-я минуты), Виктория Кулишова (34-я минута), Лиана Ганеева (39-я минута), Елена Дергачева (48-я минута) и Ольга Сосина (60-я минута).

За сборную Швейцарии шайбы забросили Алина Мюллер (21-я минута), Лара Штальдер (32-я минута).

В полуфинале 19 февраля российские хоккеистки сыграют со сборной Канады, сообщает ТАСС.

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Олимпийские игры — 2018

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