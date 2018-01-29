Российские хоккеисты не приедут на открытие Олимпиады-2018

Во время церемонии открытия Игр в Пхенчхане команда будет находиться на подготовительном сборе к олимпийскому турниру в Аняне.

Хоккеисты проведут сбор с 5 по 10 февраля. Они сыграют товарищеский матч с командой Южной Кореи.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится 9 февраля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Международный олимпийский комитет в январе утвердил форму, в которой российские хоккеисты будут выступать на Олимпиаде в Пхенчхане.

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