Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

Сборная России 25 февраля победила команду Германии в финальном матче турнира Олимпийских игр в Пхенчхане.

Сборные России и Германии не выявили победителя в основное время. После трех периодов счет был равным — 3:3. Победителя определили в овертайме. В итоге россияне стали чемпионами со счетом 4:3 и завоевали золотые медали впервые за 26 лет.

В составе команды из России отличились Вячеслав Войнов (20-я минута) и Никита Гусев (54, 60). Победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов.

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Олимпийские игры — 2018

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