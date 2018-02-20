Российские хоккеисты сыграют с норвежцами в четвертьфинале Олимпиады

В матче плей-офф норвежцы одержали победу над сборной Словении со счетом 2:1

В четвертьфинале Норвегия сыграет с олимпийской командой России, которая получила прямую путевку в эту стадию, заняв первое место в своей группе.

Матч Россия — Норвегия пройдет 21 февраля и стартует в 10:40 по московскому времени. В полуфинале победитель этого четвертьфинала встретится с сильнейшим в матче между сборными Чехии и США, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команда «олимпийских атлетов из России» 17 февраля обыграла сборную США со счетом 4:0 в заключительном матче группового раунда Игр в Пхенчхане.

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