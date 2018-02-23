Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады в Пхенчхане

Команды в полуфинальном матче 23 февраля обыграла сборную Чехии.

Перый период оказался безголевым. На 28-й минуте второй части игры отличился Никита Гусев. Через минуту шайбу в ворота чехов забил Владислав Гавриков. На 60-й минуте третьего периощда гол забил Илья Ковальчук.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в четвертьфинале российские хоккеисты обыграли сборную Норвегии.

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