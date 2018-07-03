Российский бизнесмен Дерипаска покинул второй по значимости мировой рейтинг богачей

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние 24 российских миллиардеров за шесть месяцев 2018 года увеличилось почти на 3,271 млрд долларов.

По данным агентства, самым богатым человеком в России является глава российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Он владеет 18,9 млрд долларов, что на 2,23 млрд больше, чем в конце 2017 года. Вторую строчку рейтинга занимает акционер «Северстали» Алексей Мордашов (18,9 млрд долларов), третью — владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин (18,5 млрд долларов).

В десятку самых богатых людей России на середину 2018 года входят акционер «Норникеля» Владимир Потанин, основной бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко, главный владелец группы компаний «Ренова» и председатель совета директоров Владимир Вексельберг, президент российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов потерял в 2018 году 250 млн долларов, теперь его состояние оценивается в 14,2 млрд долларов. Владелец ФК «Челси» Роман Абрамович увеличил свой капитал на 1,27 млрд и теперь владеет 13,8 млрд долларов. Замыкает десятку богатейших людей России бизнесмен, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман — на его счете 13,5 млрд долларов.

Из рейтинга Bloomberg выбыли президент Объединенной компании «Русал» Олег Дерипаска, контролирующий финансово-промышленную группу «Нафта Москва» Сулейман Керимов, главный акционер промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, владелец DST Global Юрий Мильнер.

В рейтинг BBI входят 500 самых богатых людей планеты, сообщает телеканал «360».

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