Российский чиновник: США не могут проводить реформы в Совбезе ООН без согласия его членов

Соединенные Штаты Америки не могут проводить свои реформы без согласия абсолютного большинства членов Совета Безопасности ООН и всех стран, входящих в него Всемирная организация. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Как правило, у них нет средств на реформирование Совбеза без согласия абсолютного большинства Совбеза.

Это решение должно быть ратифицировано всеми странами. Если некоторые страны обойдут этот процесс, это приведет к распаду организации”, – сказал он.