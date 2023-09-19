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Российский чиновник: США не могут проводить реформы в Совбезе ООН без согласия его членов

Даша 19.09.2023 В мире

Соединенные Штаты Америки не могут проводить свои реформы без согласия абсолютного большинства членов Совета Безопасности ООН и всех стран, входящих в него Всемирная организация. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Как правило, у них нет средств на реформирование Совбеза без согласия абсолютного большинства Совбеза.

Это решение должно быть ратифицировано всеми странами. Если некоторые страны обойдут этот процесс, это приведет к распаду организации”, – сказал он.

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