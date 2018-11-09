Российский документальный фильм «Дорога» стал претендентом на «Оскар»

Кинолента режиссера Дмитрия Калашникова вошла в список претендентов на получение премии за лучший полнометражный документальный фильм.

Картина был создана в 2016 году на основе роликов, записанных автомобильными видеорегистраторами на дорогах России.

Полный список претендентов на «Оскар» среди документальных фильмов опубликовали 8 ноября на сайте Американской академии киноискусств. В него включили 166 фильмов.

Шорт-лист из 15 лучших объявят 17 декабря, а 22 января назовут пятерку номинантов на кинопремию.

Церемония вручения пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby 24 февраля 2019 года, сообщает РИА «Новости».

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