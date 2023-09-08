Российский эксперт: «Совместные учения Армении и США являются враждебным актом против России»

Проведение Арменией совместных военных учений с США и приглашение американских солдат в свою страну – это не дружественный шаг по отношению к России, а враждебный акт. Об этом заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

“Это решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызвало гнев Москвы и российского руководства.

> «Правда, сложно сказать, каково будет отношение российского руководства в результате этого. Но очевидно, что руководство России злится на Армению. Могу с уверенностью сказать, что Россия решила ужесточить свою политику в отношении Армении и готова предпринять решительные шаги. Потому что есть мнение, что простое ожидание усугубит ситуацию”, – сказал С.Марков.