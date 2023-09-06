Российский эксперт: Учения США и Армении – это удар по отношениям Москвы и Еревана

Совместные учения Армении и США — это предательство Еревана по отношению к Москве. Об этом заявил российский политолог Евгений Михайлов.
Он отметил, что такое решение Армении станет ударом по двусторонним отношениям Москвы и Еревана.
“Это Азербайджан. И приближает Россию интересы сближаются. Обе страны строго соблюдают договоренности и выполняют подписанную в ноябре 2020 года Трехстороннюю декларацию, в то время как Армения ей не следует”, – сказал эксперт.
Напоминаем, что Минобороны Армении будет в деле территории страны с 11 по 20 сентября. Он сообщил, что пройдут совместные военные учения с США.