Российский эксперт: Учения США и Армении – это удар по отношениям Москвы и Еревана

Совместные учения Армении и США — это предательство Еревана по отношению к Москве. Об этом заявил российский политолог Евгений Михайлов.

Он отметил, что такое решение Армении станет ударом по двусторонним отношениям Москвы и Еревана.

“Это Азербайджан. И приближает Россию интересы сближаются. Обе страны строго соблюдают договоренности и выполняют подписанную в ноябре 2020 года Трехстороннюю декларацию, в то время как Армения ей не следует”, – сказал эксперт.

Напоминаем, что Минобороны Армении будет в деле территории страны с 11 по 20 сентября. Он сообщил, что пройдут совместные военные учения с США.