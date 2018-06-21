Российский фильм «Аритмия» включили в программу кинофестиваля в Брюсселе

Фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова по сценарию выпускницы КГИК Наталии Мещаниновой включен в конкурсную программу третьего Брюссельского международного кинофестиваля BRIFF.
Для фестиваля отобрали еще 11 фильмов, снятых режиссерами из Франции, Мексики, США, Болгарии, Италии, Бразилии, Ирана, Китая и Дании.
Программа брюссельского кинофестиваля, который стартовал 20 и завершится 30 июня, включает также два других конкурса — европейский и национальный.
В качестве почетного гостя на BRIFF приглашен французский актер Жерар Депардье, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм «Аритмия» в 2017 году стал победителем «Кинотавра» в Сочи. Фильм стал лидером по количеству номинаций на премию «Ника», фаворитом премии «Золотой орел».
Наталья Мещанинова родилась в Краснодаре. В 2005 году окончила вуз, получив специальность режиссера кино и телевидения. Она является соавтором сценария полнометражных картин «Еще один год» и «Комбинат «Надежда»», режиссером фильма «Комбинат «Надежда»» и нескольких документальных фильмов.
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