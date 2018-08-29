Российский фильм «Человек, который удивил всех» выйдет в прокат 25 октября

Фильм принимал участие в 75-м Венецианском кинофестивале.

Картина является драматической притчей о борьбе человека за жизнь. Действие происходит в сибирской глубинке. Главную роль в фильме исполнил Евгений Цыганов, кроме него в ленте снимались: Наталия Кудряшова, Юрий Кузнецов и Павел Майков.

Как заявляла в одном из интервью режиссер Наталия Меркулова, ее фильм — «это история про человека, который заболел раком, все приговоры врачей были плохими, он готовился к смерти, но в какой-то момент услышал легенду о том, что, если попробовать поменять личность, можно отпугнуть смерть. Герой следует этой легенде, его новая личность — женщина».

Фильм создан при поддержке министерства культуры РФ, а также при участии Эстонии и Франции. На этапе создания лента получила грант европейского фонда Eurimages, поддержку Эстонского института кино, а также победила на питчингах в Трансильвании и на Азиатском кинофоруме в Гонконге, в результате чего была представлена на Каннском кинорынке в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

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