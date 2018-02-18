Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в акробатике

Фристайлист Илья Буров 18 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане в акробатике занял третье место.
В главном финале российский спортсмен набрал 122,17 балла. Первым стал украинец Александр Абраменко (128,51), второе место занял китаец Цзя Цзунъян (128,05).
Еще один россиянин Павел Кротов показал четвертый результат — 103,17 балла.
Буров стал вторым в истории российским фристайлистом, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в Пхенчхане 18 февраля российские лыжники заняли второе место.
Все новости по теме:
Олимпийские игры — 2018
Вернуться на ленту