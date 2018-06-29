Российский футбольный союз разрешил «Краснодару-2» участвовать в первенстве ФНЛ

«Краснодар-2» — фарм-клуб команды РФПЛ «Краснодар».

Исполком Российского футбольного союза утвердил команду 20-м участником первенства Футбольной национальной лиги. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее РФС не выдал лицензию «Амкару» для участия в чемпионате РФПЛ. Место «Амкара» занял «Анжи», который ранее вылетел в ФНЛ. Таким образом в ФНЛ освободилось одно место в новом сезоне, которое занял «Краснодар-2».

Костяк команды составят воспитанники Академии ФК «Краснодар» 1999 и 2000 годов рождения. Возглавит их Игорь Пикущак.

Все новости по теме:

Футбольный сезон — 2018/2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник