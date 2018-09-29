Российский гонщик Даниил Квят вернется в «Формулу-1» в 2019 году

Об этом 29 сентября сообщило руководство команды «Торо Россо».

Квят заменит в составе «Торо Россо» француза Пьера Гасли, который перейдет в Aston Martin Red Bull Racing.

Гонщик начал карьеру в «Формуле-1» в 2014 году в «Торо Россо». В 2015 году россиянин перешел в команду Red Bull, заменив Себастьяна Феттеля. Там он провел полный чемпионат и часть сезона-2016, когда после Гран-при России Квята перевели обратно в «Торо Россо».

В 2017 году он продолжил выступать в «Торо Россо», но в октябре российского гонщика заменили на француза Пьера Гасли. Далее было выступление за команду на Гран-при США. И хотя Квят финишировал в очковой зоне, консультант компании Red Bull Хельмут Марко заявил, что спортсмен на оставшихся трех этапах сезона не вернется, а через несколько дней сообщил о прекращении сотрудничества между Red Bull и россиянином, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «королевские гонки» стартовали в Сочи 27 сентября. В тот же день прошли автограф-сессии с пилотами «Формулы-1». На главной сцене болельщики увидели большинство гонщиков, в том числе и россиянина Сергея Сироткина. Также все желающие могли пройти по пит-лейну и увидеть болиды.

Машины появятся на трассе 29 сентября в рамках свободных заездов, в этот день состоится квалификация, сама гонка стартует 30 сентября в 14:10.

Безопасность во время проведения гонок обеспечат около 2,5 тыс. представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано более 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

Для гостей города запланирована обширная культурная программа.

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