Российский грузовой корабль «Прогресс» добрался до МКС в рекордные сроки

«Прогресс МС-09» 10 июля в 00:51 стартовал с 31-й площадки космодрома «Байконур» и впервые в истории добрался до Международной космической станции за 3,5 часа.

«Есть захват», — объявил диктор в Центре управления полетами в подмосковном Королеве.

Причаливание к стыковочному отсеку «Пирс» проводилось в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева.

Корабль доставил на МКС более 2 т различных грузов — топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа, сообщает «Интерфакс».

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