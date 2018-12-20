Российский истребитель МиГ-29 потерял топливные баки над Ейском

Баки упали 20 декабря в промзоне.

«Утром 20 декабря во время полета самолета МиГ-29 в окрестностях Ейска произошел внештатный отстрел дополнительных топливных баков. Они упали в районе улицы Коммунистической в промзоне», — рассказал источник в экстренных службах.

В результате падения топливных баков никто не пострадал.

Самолет, предположительно, мог принадлежать морской авиации. Он благополучно приземлился, сообщает «Интерфакс».

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