Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

Перехватчик опасно сблизился с самолетом-разведчиком P-3 Orion на расстояние до 1,5 м.

После приближения российского истребителя P-3 Orion был вынужден прекратить свою миссию преждевременно.

В ноябре 2017 года российский истребитель Су-30 облетел американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon над нейтральными водами Черного моря. Тогда после обнаружения американский самолет изменил свою траекторию на удаление от воздушного пространства России.

Выполнив задачу, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СNN.

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