Российский космонавт опубликовал с МКС фото Крымского моста и пообещал следить за ним с земли

Российский космонавт Антон Шкаплеров 2 июня опубликовал на своей странице в соцсетях очередное фото Крымского моста, сделанное с Международной космической станции (МКС).

«Завершается мой третий полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства моста из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли», — написал Антон Шкаплеров в комментарии к публикации в Instagram.

Российский экипаж вернется с МКС на Землю 3 июня.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первым снимком Крымского моста росийский космонавт Антон Шкаплеров поделился 16 мая.

Автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений. С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. Самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи.

За неделю по Крымскому мосту проехало более 100 тыс. автомобилей.

Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проверил готовность к запуску автодорожной части моста длиной 19 км.

#КрымскийМост. Завершается мой третий полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства моста из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли. • The Crimean bridge from the International Space Station.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey) 2 Июн 2018 в 7:01 PDT

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