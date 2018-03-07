Российский космонавт с МКС поздравил женщин с 8 Марта

Российский участник экспедиции на Международную космическую станцию, командир экипажа Антон Шкаплеров записал видеообращение.

В нем он поздравляет женщин с 8 Марта.

«Дорогие дамы! Поздравляю вас с космической орбиты и желаю в этот замечательный весенний день любви и счастья, красоты и радости! Ради вас, наших мам, жен, сестер, подруг, дочерей, мы, мужчины, готовы на подвиг», — сказал космонавт.

Он пожелал женщинам оставаться счастливыми не только в праздничный день. По его мнению, женщинам нужно сохранять улыбки на лицах. Шкаплеров добавил, что эти улыбки вдохновляют мужчин на новые свершения и победы, сообщается на сайте Роскосмоса.

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