Российский космонавт с орбиты поздравил сограждан с Днем России

Видеооздравление Олег Артемьева 12 июня опубликовал Роскосмос.

«В этот день я хочу пожелать вам неизменного чувства гордости за нашу страну, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины. С Днем России!», — сказал космонавт.

По его словам, этот праздник объединяет всех россиян в единую нацию и придает чувство гордости и ответственности за Родину.

«Благодаря труду миллионов ученых, рабочих, энтузиастов, Россия сегодня считается одной из мощнейших космических держав. Поэтому сегодня мы гордимся нашей историей, делами наших великих предшественников», — добавил Артемьев.

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