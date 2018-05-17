Российский космонавт сделал фотографию Крымского моста с МКС

Антон Шкаплеров 16 мая поделился в соцсетях видом на сооружение из космоса.
«До сих пор Крым с материковой частью России связывала только паромная переправа, но ее работа очень сильно зависит от погоды, а летом там всегда возникают очереди. С открытием движения по мосту эта проблема решена. Всем советую посетить мой родной Крым», — написал космонавт в своем Instagram.
Как писал интернет-порталу «Кубань 24», президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту. В 5:30 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста.
Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту.
Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.
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Строительство Крымского моста
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