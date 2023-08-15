Российский лидер назвал ситуацию на Украине «политикой подливания масла в огонь» западных стран

Запад пытается еще больше обострить конфликт на Украине и вовлечь в него другие страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям 11-й Московской конференции по международной безопасности.

Российский лидер назвал ситуацию на Украине «политикой подливания масла в огонь» Западные страны.

“К чему ведет политика подливания масла в огонь, хорошо видно на примере Украины. «Делается все для дальнейшей эскалации конфликта и вовлечения в него других стран», — заявил российский лидер.

«Государства-члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные возможности, пытаются перевести военный конфликт в пространство и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства воздействия. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями», — заявил Путин.

Также он заявил, что все проблемы с безопасностью в разных регионах мира вызваны «геополитическими авантюрами». и неоколониализма» Запада.

По словам Путина, ряд стран пытаются «играть людьми в рамках неоколониализма, создавать конфликты и принуждать страны к вассальному повиновению».

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