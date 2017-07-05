Российский лоукостер открыл рейс из Санкт-Петербурга в Геленджик

Новое направление появилось в расписании авиаперевозчика «Победа» в июле в рамках программы развития региональной сети компании.

Таким образом лоукостер ответил на растущий интерес жителей Северной столицы к курортным направлениям внутри страны. Полет длится три часа.

«Это для нас сезонное направление. Мы летаем до сентября. Действительно, это направление пользуется очень большим спросом. Все пассажиры довольны. Мы сейчас смотрели статистику — за неделю было забронировано 1,5 тыс. билетов. Это отличный показатель», — рассказала пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Селиванова.

«Это компания, которая очень динамично развивается. Ее приход в аэропорт и тем более открытие новых направлений дает импульс для развития и аэропортов в том числе. Открытие рейса в Геленджик — это прекрасное дополнение к той маршрутной сети, которую «Победа» развивает здесь», — отметил директор по связям с общественностью аэропорта «Пулково» Денис Павшинский.

Самолеты из Санкт-Петербурга в Геленджик и обратно отправляются два раза в неделю. Первые 30 билетов можно было купить дешевле 1 тыс. рублей. Удобство нового способа попасть на южное побережье пассажиры уже оценили.

— Хорошо все. У нас отпуск долгожданный, поэтому нам все нравится. Быстро, самое главное, потому что отпуск короткий, хочется как можно больше успеть.

— Понравилась цена — была всего около 7 тыс., это на удивление дешево, чтобы на курорт съездить из Санкт-Петербурга.

— Мы едем с детьми, путешествовать на поезде практически двое суток мы не готовы. И плюс ценовая политика. На «Победе» это гораздо выгоднее, чем всей семьей поехать поездом.

Авиакомпания считается первым российским лоукостером и входит в группу «Аэрофлот». Совсем недавно перевозчик отметил серьезное достижение — 10 млн пассажиров. Благодаря гибкой ценовой политике рейсы стали доступны для многих россиян, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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