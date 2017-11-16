Российский лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади

Пассажиры могут брать в салон сумки и рюкзаки любого веса, но ограниченного размера.

Размер не должен превышать ящик — калибратор. Теперь они установлены во всех аэропортах. При этом никаких ограничений по количеству предметов нет. Не придется доплачивать и за костыли, трости, складные кресла-коляски. Всего в списке 25 позиций.

За чемоданы в багажном отсеке необходимо отдать деньги. Однако благодаря нововведениям тарифы удалось снизить на целых 30%. То есть за 10 кг — 499 рублей. И это — отдельный билет. Иными словами, теперь места в багажном отсеке бронируют только те пассажиры, кому это действительно нужно. Их число, как отмечает перевозчик, выросло на 10%. Такие меры позволяют лоукостеру выдерживать стандарт обслуживания клиентов.

«У нас гарантированно будет соблюдаться график оборота воздушных судов, потому что с такой величиной вещей пассажира мы за пять минут обеспечим посадку и высадку», — сказал генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Это значит, что количество полетов вырастет, а цены наоборот упадут. Уже этой зимой авиакомпания будет выполнять до 100 рейсов в сутки. Это позволит ей оставаться самой эффективной в мире по налету на воздушных судах типа «Боинг-737». За время работы лоукостер продал больше 800 тыс. билетов по минимальному тарифу.

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