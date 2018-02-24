Российский лыжник завоевал серебро в масс-старте на 50 км на ОИ

Александр Большунов пришел к финишу вторым.

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды.

Олимпийским чемпионом стал представитель Финляндии Ииво Нисканен, который опередил Большунова на последнем километре гонки и выиграл у россиянина 18,7 секунды. Бронзу завоевал еще один россиянин Андрей Ларьков.

Российские лыжники на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевали восемь наград из 16 медалей олимпийских атлетов из России.

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Олимпийские игры — 2018

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