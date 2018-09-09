Российский певец Дан Розин стал победителем «Новой волны» в Сочи

Исполнитель занял первое место по количеству баллов.

Последний конкурсный день «Новой волны 2018» прошел 8 сентября. Второе место заняла также российская исполнительница Дарья Антонюк. Третьим стал участник из Армении — Геворг Арутюнян.

Утром 9 сентября заложили барельеф и звезду со знаками и именами конкурсантов 2018 года.

«Теперь это событие будет хранить не только память и видео, а еще и улицы города Сочи», — сообщается в Instagram-аккаунте конкурса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», XVII Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018» стартовал 4 сентября. Конкурс проходит в Сочи в четвертый раз. По уже сложившейся традиции он открылся большим гала-концертом с участием артистов российской эстрады.

Всего за победу боролись 15 финалистов из десяти стран: Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, России и Украины.

Фотографии с открытия смотрите здесь.

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