Российский певец Лепс покажет уникальную коллекцию икон

Выставка «Предивное искусство» откроется в Государственном историческом музее Москвы 5 сентября.

Заслуженный артист РФ Григорий Лепс впервые представил свою уникальную коллекцию икон из 200 экспонатов. По оценкам экспертов, ее стоимость составляет 25-35 млн долларов. На выставке представлены иконописные работы, многие из которых никогда не демонстрировались публике. По словам артиста, он собирал иконы в течение 20 лет.

В коллекцию входят редкие памятники иконописи и графики XVI — начала XX веков, в том числе работы мастеров Оружейной палаты, иконописцев XVIII века, старообрядческих мастеров Поморья, Москвы, Романово-Борисоглебска, Поволжья, Прибалтики, художников Мстеры и Палеха, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник