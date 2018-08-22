Российский топливный союз предупредил о риске скачка цен на бензин

Цены на бензин в 2019 году могут резко вырасти из-за одновременного повышения акцизов и НДС.

Об этом администрацию президента предупредил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он попросил принять дополнительные меры по стабилизации рынка.

«Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 рублей за литр», — отметил Аркуша.

По его словам, рост налоговой нагрузки на топливный рынок, увеличение мировых цен на нефть и ослабление курса рубля относительно мировых валют приведут к тому, что поставки в Европу станут более выгодными, а цены на внутреннем рынке возрастут.

Кроме того, на этот процесс повлияют осенние ремонты на НПЗ и «прекращение административного давления на цены по окончании выборной кампании», пишет «Коммерсантъ».

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